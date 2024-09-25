Rus Büyükelçi Yerhov: 'Batı'dan Türk şirketlerine tehdit ve şantaj devam ediyor!'

ABD ve Batılı ülkelerin, Rusya ile işbirliği yapan Türk şirketlerine yönelik baskıları son dönemde artarken, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, bu baskıların bazı detaylarını paylaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rus Büyükelçi Yerhov: 'Batı'dan Türk şirketlerine tehdit ve şantaj devam ediyor!'
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Yerhov, Türk iş insanlarının Rusya ile işbirliği yaptıkları için Batı tarafından tehdit, baskı ve açık şantajla karşı karşıya kaldığını, hatta bazı iş insanlarının yabancı elçiliklerden tehdit telefonları aldığını vurguladı.

Sputnik'e verdiği röportajda Yerhov, Türkiye ve Rusya arasındaki bankacılık işlemlerinin Eylül ayı ortasından itibaren ABD tarafından sıkı bir şekilde takip edildiği haberlerine değindi.

Yerhov, "Bu tür tehditler ve baskılar Batılı ülkelerin uzun zamandır kullandığı yöntemler arasında. Durumu öyle bir noktaya getiriyorlar ki, Türk iş insanları ofislerine gelen telefonlarda 'Merhaba, ben büyük bir ülkenin büyükelçiliğinden ikinci katip. Şirketinizin Rusya ile iş yaptığını biliyoruz. Bankalarımızda hesaplarınız var ve şirketlerimizle de iş yapıyorsunuz' şeklinde tehditler alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, bazı Batılı ülkelerin ulusal hazinelerinin, Türk firmalarına yönelik 'eğitimler' düzenleyerek, Rusya ile işbirliği yapan şirketlerin hangi yaptırımlarla karşılaşabileceğini somut örneklerle anlattığını belirten Yerhov, benzer baskıların bankacılık sektöründe de uygulandığını vurguladı.

Yerhov, bu baskıların herkesi korkutamayacağını, çünkü Türk halkının cesur ve onurlu olduğunu, ancak bazı kişilerin bu tehditlerden çekinebileceğini söyledi.

Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Türk ekonomisine baskı yaparak Türkiye'yi korkutmaya çalıştığını, ancak Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını ön planda tutarak Rusya ile ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü vurgulamıştı.

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