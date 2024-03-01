Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda dikkat çeken açıklama! "Dünyanın kalkınma motoru Avrasya"

Antalya Diplomasi Forumu başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan forumda konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Gazze'de yaşananlar bir savaş değildir, bir soykırım girişimidir" dedi.

RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV FORUMA KATILDI

Foruma devlet bakanları ve yabancı bakanlar başta olmak üzere 147 ülkeden temsilci katılıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Antalya'ya gelen isimler arasında. Lavrov'un Macron hakkındaki soruyu gülerek yanıtlaması gündem oldu.

Rus Dışişleri Bakanı, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşme çıkışında bekleyen basın mensupları, Lavrov'a Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme açıklamasını sordu. Lavrov yanıt olarak gülmekle yetindi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ADF Talks" isimli oturuma katıldı. Lavrov burada Avrasya'nın dünyanın kalkınma motoru olduğunun altını çizdi. Avrupa-Atlantik'in bu rolünü yitirdiğini belirtti.

LAVROV'DAN FİLİSTİN AÇIKLAMASI

Lavrov Filistin meselesi hakkında da konuştu. Rus Dışişleri Bakanı, Filistin ile ilgili olan kararları ABD'nin sabote ettiğini belirterek Filistinlilerin asla özerklik kazanmayacağı bir ülke haline getirildiğini vurguladı. Antalya Diplomasi Forumu'nda Filistin hakkındaki bir diğer önemli görüşme de Gazze Temas Grubu Toplantısı oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry konuşmacı olarak katıldığı forumda Filistin için yapılması gerekenler tartışıldı.