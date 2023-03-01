Rusya'ya "deprem" teşekkürü: Çavuşoğlu ile Lavrov görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rus Mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede Çavuşoğlu, Rusya'ya deprem sonrası yaptığı yardımlar için teşekkür etti. Ayrıca iki Bakan, bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için geldiği Hindistan’da, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Bakan Çavuşoğlu görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20 marjında Yeni Delhi’de Rus mevkidaşım Lavrov’la görüştük. Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık” ifadelerini kullandı.
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