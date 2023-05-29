Şi Cinping'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Şi, "Çin ve Türkiye, geniş yelpazede ortak çıkarlara sahiptir." ifadelerini kullandı.

Şi Cinping'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Gelişmekte olan dev ülkeler ve yeni yükselen piyasa ülkeleri olan Çin ve Türkiye, geniş yelpazede ortak çıkarlara sahiptir. Son yıllarda, Çin-Türkiye Stratejik İşbirliği İlişkileri’nde gelişme eğilimi sürdürülmüş, her alandaki somut işbirliğimizde olumlu gelişmeler sağlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Şi Cinping, “Çin-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine önem veriyorum, sizinle birlikte çaba sarf ederek birbirlerimizin temel çıkarları ve önemli hassasiyetlerini ilgilendiren konularda karşılıklı anlayış göstermeye ve destek sağlamaya ve Çin-Türkiye Stratejik İşbirliği İlişkileri’nin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesine ivme kazandırmaya hazırım” dedi.

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