TSK Suriye'den çekilecek mi? Hulusi Akar'dan dörtlü ortak mekanizma açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova’da yapılan 4’lü savunma bakanları görüşmeleri kapsamında Suriye’de 4 ülkenin katılımıyla ortak bir mekanizmanın kurulacağını açıkladı.

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Akar, Mehmetçiğin Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine ilişkin de “Terörle mücadele tamamlandıktan sonra oturulur konuşulur, onun gereği yapılır” dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da 4 ülkenin kuracağı ortak komitenin önümüzdeki günlerde bir araya geleceğini kaydetti.

Türkiye, Rusya, Suriye, İran savunma bakanları ve dışişleri bakanlarının bir araya gelmesinin ardından bölgede Şam ile normalleşmeyi ve Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlayacak adımlar atılmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN Türk’te Moskova’da yapılan 4’lü savunma bakanları görüşmeleri kapsamında Suriye’de 4 ülkenin katılımıyla ortak bir mekanizmanın kurulacağını açıkladı.

- Orada bizzat askerler bulunsunlar, anlık olarak faaliyetleri takip etsinler ve gelişmelere karşı tedbirleri alsınlar dedik. Bunda mutabık kaldık, görüşmelerin devam etmesi konusunda da mutabık kaldık. 4 ülkenin birlikte olacağı bir merkez olacak.

Akar, Türk askerinin Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine ilişkin de konuştu.

- "TSK oradan çekilsin", o teröristler ne olacak sonra? Biz bir anlamda Suriye’nin toprak bütünlüğüne katkı sağlıyoruz. Suriye tarafına da bunu söyledik. Terörle mücadele tamamlandıktan sonra, orada sulh ve sükûn sağlandıktan sonra oturulur konuşulur, onun gereği yapılır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Hürriyet gazetesine konuştu. Çavuşoğlu, Moskova’da yapılan dörtlü dışişleri bakanları toplantısında ortak komite kurulma kararı alındığını da hatırlattı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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