Türkiye-Suriye-Rusya görüşmelerine İran da katılacak

Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, İran'ın da Türkiye-Suriye-Rusya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından konu başlıkları şu şekilde:

- Bugün İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ı Ankara'da bir kez daha ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Kendilerine bu destek ziyareti için teşekkür ediyoruz.

- İran Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin Türkiye'ye yapacağı ziyaret ertelenmişti. O ziyaretin tekrar gerçekleşmesi için bugün konuştuk.

- Depremden sonra İran hemen yardım teklifinde bulundu. 150 kişilik arama-kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Diğer taraftan insani yardım, Adıyaman'da kurdukları sahra hastanesi için materyaller, çadır, battaniye gibi bir çok ihtiyaç duyulan malzemeyi Türkiye'ye gönderdiler.

- Bundan sonraki süreçte de hangi alanlarda bie yardım edeceklerini, bugünkü toplantıda Abdullahiyan öneri olarak sundu.

- İran halkına da teşekkür ediyorum. Deprem meydana gelir gelmez İran halkı, bir çok yardımı bize ulaştırdılar. İran'ın da desteğiyle onları deprem bölgelerine ulaştırdık.

- Önümüzdeki süreçte ben de İran'ı ziyaret etmeyi planlıyorum.

- Toplantıda bölgesel konuları ve iki ülke ilişkilerini görüştük. Özellikle Karma Ekonomi Komisyonu toplantısının gerçekleştirilmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, ulaştırma konuları, enerji konusundaki işbirliğimiz gibi konuları görüştük.

- Türkiye ve İran olarak, iki komşu olarak var olan sorunları gidermek, iki ülke ilişkilerini geliştirmek konusunda kararlıyız.

- Depremden sonra gösterdikleri dayanışma için İran yönetimine ve halkına teşekkür etmek istiyoruz.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Abdullahiyan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Dost ve kardeş Türkiye halkıyla aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz.

- Kadınlar İran'da toplumumuzun en önemli parçasıdır.

- Hoy bölgemizde deprem olmuşken İran Kızılay Başkanı Türkiye'ye geldi.

- Türkiye'de yaşanan acıları İran'da yaşanan acılar olarak görüyor ve hissediyoruz.

- İkili ticaret hacminin genişlemesi için ilerleme kaydediyoruz.

- Su sorununun çözülmesi için bir yıl önce ortak komiteler kurduk.

- Sınır pazarlarının acilen açılması için görüşüyoruz.

- Afganistan'daki geçici hükümetle görüşmelere devam ediyoruz. Kapsayıcı hükümetin kurulmasını ümit ediyoruz.

- İran Cumhurbaşkanı Reisi de yakın zamanda Türkiye'ye gelecek.

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADILAR

İki bakan, açıklama sonrası basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Suriye'ye giden deprem yardımlarıyla ilgili gelen bir soruya, "Suriye'ye ulaştırılacak yardımlar konusunda elimizden geleni yapıyoruz" yanıtını verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye arasında Rusya'nın da katılacağı Dışişleri Bakanları toplantısına İran'ın da katılacağını açıkladı. Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye, Suriye, Rusya Dışişleri Bakanları toplantısına İran da katılmak istedi, kabul ettik.

Çavuşoğlu, ayrıca bölgede tek ayakta kalan tek mekanizmanın Astana Formatı olduğunu belirtti.