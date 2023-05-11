Tarihi toplantı: Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni dönem

Ankara ile Şam arasındaki normalleşme için diplomasi trafiği devam ediyor. Türkiye, Rusya, Suriye, İran dışişleri bakanları Moskova’da bir araya geldi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan katıldı. Toplantıda Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.

Toplantının açılış konuşmasını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Lavrov, konuşmasında Astana vurgusu yaptı. Astana formatındaki garantör üç ülkenin de katıldığı Türkiye-Suriye normalleşme sürecinin başlatılmasının sadece Suriye'deki durumu değil, Orta Doğu bölgesinde de olumlu bir atmosfer oluşturduğunu kaydetti.

Lavrov, dörtlü toplantıdan çıkacak en iyi sonucun ne olduğuna değindi. Lavrov, "En iyi sonuç, bir dahaki Dörtlü Dışişleri Bakanları Toplantısı’na kadar Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir yol haritası taslak metnini hazırlayacak uzmanların görevlendirilmesi olacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantı sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çavuşoğlu, toplantıda terörle mücadelede işbirliği, Suriyelilerin geri dönmesinin altyapısının işbirliği içinde sağlanmasının ele alındığını kaydetti. Masada siyasi sürecin ilerletilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği de vurgulandı.

Dörtlü toplantı kapsamında ikili görüşmeler de yapıldı. Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede Suriye, Ukrayna ve Kafkasya’daki gelişmeler ile tahıl anlaşması ele alındı.

Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de ikili görüşme yaptı. Görüşmede Suriye, üst düzey ziyaretler, ekonomik ve enerji işbirliği gündeme geldi. Sergey Lavrov da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile ikili görüştü.

Ankara ile Şam arasındaki normalleşme sürecinde ilk somut adım bakanlar düzeyinde 28 Aralık'ta atılmıştı. Moskova'da 28 Aralık’ta Türkiye, Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldı.

Türkiye, Suriye, Rusya ve İran savunma bakanları ile istihbarat başkanlarının dörtlü formattaki ilk toplantısı, 25 Nisan’da Moskova’da yapıldı. Milli savunma bakanları düzeyinde yapılan görüşmede de terörle mücadele konusunda ortak bir koordinasyon merkezinin kurulması kararlaştırılmıştı.

3-4 Nisan tarihlerinde de Moskova’da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler yapıldı.