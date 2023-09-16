Türkiye yardım elini uzattı! TCG Sancaktar ve TCG Bayrakta Libya'ya ulaştı

Libya'da yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye, kardeş Libya halkına yardım elini uzattı. TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri Libya'ya ulaştı. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Türkiye yardım elini uzattı! TCG Sancaktar ve TCG Bayrakta Libya'ya ulaştı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sel felaketinden ardından Libya halkına destek için İzmir’den yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerinin Libya'ya ulaştığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Gemilerimizde AFAD, AKUT, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik ve itfaiye personelinden oluşan toplam 360 görevli bulunuyor. Görevli personelle birlikte ambulans, TIR kurtarma ve müdahale araçlarından oluşan toplam 122 araç da Libya’ya ulaştırıldı. 

Türkiye yardım elini uzattı! TCG Sancaktar ve TCG Bayrakta Libya'ya ulaştı - Resim : 1

Ayrıca 3 sahra hastanesi ile muhtelif iaşe, barınma ve sıhhi malzemeler de Libyalı kardeşlerimiz için gemilerimizle bölgeye gönderildi.

Bugün TCG OSMANGAZİ gemimiz de yardım malzemelerini Libya’ya ulaştırmak üzere İzmir’den hareket edecek.

Türkiye yardım elini uzattı! TCG Sancaktar ve TCG Bayrakta Libya'ya ulaştı - Resim : 2

Dost ve kardeş Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Türkiye yardım elini uzattı! TCG Sancaktar ve TCG Bayrakta Libya'ya ulaştı - Resim : 3

Kaynak: TRT Haber

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