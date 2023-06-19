Türkiye'den İsrail'e kınama! İsrail güçleri 3 Filistinliyi öldürmüştü

İsrail'in, Filistin'e ve Filistin halkına yönelik insanlık dışı zulümleri devam ediyor.

Son olarak İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin şehrine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Yaşanan olayla ilgili Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık, İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği baskına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- İsrail güçlerinin işgal altındaki Filistin topraklarındaki Cenin şehrinde bugün gerçekleştirdikleri baskında aralarında çocukların da bulunduğu 3 Filistinlinin hayatını kaybetmesini ve çok sayıda Filistinlinin yaralanmasını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümetine Filistinli sivilleri hedef alan ve bir şiddet sarmalına yol açabilecek bu kabul edilemez eylemlere derhal son vermesi çağrımızı yineliyoruz.