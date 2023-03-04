Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine yeni atama

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine yeni atama
İsmail Hakkı Musa
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğine Konsolosluk İşleri Genel Müdürü İsmail Hakkı Musa atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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