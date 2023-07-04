Vatan Partisi heyeti KKTC ziyaretinde: "KKTC'nin tanınması mücadelesinde aynı yolda yürüyoruz"

Kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü Ürem Uygun da hazır bulundu.

Meclis Şeref Salonunda yapılan kabulde konuşan Genel Sekreter Özgür Bursalı, “Kıbrıs davasının Türkiye’deki mücahitleri olduklarını” belirtti. Bursalı, KKTC'nin devlet olarak tanınması için çalıştıklarını belirterek “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin devlet olarak tanınması çabalarımızı sizlere arz etmek, görüş alışverişi yapmak üzere sizleri ziyaret ediyoruz.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise görüşmede şunları söyledi:

- Vatan Partisi'nin ideallerini biliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tam desteğini de biliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 'Ne mutlu Türküm' diyen herkesin milli devletidir. Adı üstünde bir Türk Cumhuriyeti'dir. Vatan Partisi de bu konularda taviz vermeyen bir partidir. Sizlerle bu konuda hemfikiriz. Aynı yolda yürüyoruz.

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaşayacaktır. Mavi Vatan'dan asla taviz vermeyeceğiz. Çünkü Doğu Akdeniz bölgesinde de büyük bir emperyalist mücadele var. Yabancıların bu bölgeye müdahalesi var. Ama Anavatan Türkiye güçlüdür. Hem sınır ötesi harekatlarla hem de denizlerdeki sondaj gemilerimizle, sismik araştırma gemilerimizle hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk askeri varlığımızla bu bölgede en güçlü durumunda olan bizleriz. Ta uzaklardan okyanusların, denizlerin ötesinden, emperyalistler geliyor, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nda söz sahibi olmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi dışlamaya çalışıyorlar ama yağma yok.

- Bu konularda hassasiyetimiz devam ediyor. Birlikte mücadeleye devam edeceğiz. Sizlerin de yaklaşımını çok iyi biliyorum. Sayın Doğu Perinçek'e de en derin başarılar diliyorum. İnşallah yine hep birlikte önümüzdeki dönemde de aynı duygularla, aynı inançla, aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

Konuşmaların ardından Vatan Partisi heyeti, Töre'ye Doğu Perinçek’in imzalı kitabını ve Vatan Partisi'nin KKTC'nin tanınması için yaptığı çalışmaları içeren dosyayı sundu. Töre de TMT Andının yer aldığı çerçeve hediye etti.

Heyet, ziyaretler kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile de bir araya geldi.