Vatan Partisi heyeti KKTC'de! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Vatan Partisi heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diploması Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal'ın da hazır bulunduğu görüşmede, KKTC'nin devlet olarak tanıtılması, Mavi Vatan ve Türkiye'nin emperyalizme karşı mübadelesi konularında görüş alışverişi yapıldı.

Bursalı , Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Tatar'a imzalı kitabını takdim ederken, Tatar da imzaladığı "Kıbrıs Konusunda Yeni Perspektif" kitabını Perinçek'e hediye olarak iletti.

ÖZGÜR BURSALI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Vatan Partisi heyetine başkanlık eden Genel Sekreter Özgür Bursalı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi. Bursalı paylaştığı fotoğrafa, "Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'la KKTC'nin devlet olarak tanıtılması ve Mavi Vatan mücadelemizde görev ve sorumluluklarımızı görüştük. Bu konudaki çabalarımızı arz ettik. KKTC, Sayın Tatar liderliğinde Türk vatanseverliginin ve insanlığın kalesi olarak dimdik ayakta." notunu düştü.