Yeni sömürgeciliğe karşı ortak mücadele

Rus devleti tarafından Moskova'da düzenlenen “Yeni Sömürgeciliğin Modern Uygulamalarına Karşı Mücadele Destekçileri Forumu Kurucu Toplantısı'na Vatan Partisi katıldı.

50'yi aşkın ülkeden 200 yabancı temsilcinin hazır bulunduğu foruma Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev de katıldı. Rusya'nın iktidar partisi olan Birleşik Rusya Partisi öncülüğünde düzenlenen Forum'da, Türkiye'den bir tek Vatan Partisi yer aldı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ve Parti'nin Rusya Temsilcisi Mehmet Perinçek, Moskova'da düzenlenen Dünya Forumu'ndaki konuşmaları ile tarihe not düştü.

Ethem Sancak, 'Bu forum bir birleşme çağrısıdır!' derken, Mehmet Perinçek de hedefteki ülkelerin görevlerini sıraladı.

“Yeni Sömürgeciliğe Karşı Mücadelenin Siyasi ve Hukuki Yönleri” başlıklı oturumu Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Ethem Sancak ile Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konsey Üyesi Vladimir Pligin birlikte yönetti.

Ethem Sancak burada yaptığı konuşmada Türk Milleti'nin büyük bir uyanış içerisinde olduğunu ve Atlantik'in ile NATO'nun kendisine yönelik tehditlerinin farkında olduğunu ifade etti.

BU FORUM BİR BİRLEŞME ÇAĞRISIDIR!

"Emperyalistler bizi köleleştirmek için yeni yollar geliştiriyorsa, bizim de bunlara karşı yeni mücadele yolları bulmamız lazım. 19. yüzyılda Karl Marx, köleleştirilen işçilere “Birleşiniz!” diye öneri sunmuştu. Bizim de, bu yeni kolonyalizmin esareti altına girmek istemeyen milli devletlerin, milletlerin, insanların, bunlara karşı birleşmesi gerekiyor. Bu açıdan bu forum, çok önemli bir birleşme çağrısıdır!'

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek forumda yaptığı konuşmada, emperyalistlerin devletlerin iç işlerine nasıl müdahale ettiğini ve bunların üstesinden gelmek için ne yapmak gerektiğini aktardı.

GÜÇLÜ DEVLET, DİSİPLİNLİ ULUS

"Türkiye, Atlantik sisteminden kopma sürecine girmiştir. Bu cepheleşme hem iç hem de dış cephede gerçekleşmektedir. Bu koşullar altında güçlü bir devlet ve disiplinli bir ulus öngören bir anayasa, önümüzdeki dönem için bir gerekliliktir. Bugün Türkiye'nin anayasal düzeydeki en temel sorunu bağımsız bir devlet örgütlenmesidir. Bağımsızlık, demokrasi ve halk egemenliği için bir önkoşuldur. Demokrasinin ikinci önkoşulu ise ortaçağ ilişkilerinden arınmaktır."