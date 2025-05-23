Yunanistan'dan Türkiye'ye 'casus belli' şartı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Mimari içinde yer alması için Yunanistan’ın karasuları sınırını altı deniz milinin ötesine genişletmesini kabul etmesi gerektiğini söyledi. Türkiye, Yunanistan’ın Ege Denizi’nde karasuları genişletmesini “Casus Belli”, yani savaş sebebi sayıyor. AK Parti Hükümeti, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Mimarisi’nde yer almasını istiyor.

YUNANİSTAN İSE BU YÖNELİMDEN İSTİFADE ETMEYİ PLANLIYOR

Yunan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin Avrupa savunma projelerine dahil olmasına onay vermeleri için TBMM'de alınan Ege’de “casus belli” (KASUS BELLİ) kararının kalkmasını isteyeceklerini söyledi.



Hürriyet Gazetesi’nden Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Miçotakis, Skai radyosuna konuştu. Yunanistan Başbakanı, Türkiye’nin Yunanistan’ın Ege’de karasularını altı milin ötesine genişletmesine izin vermesini isteyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile “iyi ilişkileri” olduğunu söyleyen Miçotakis, Türkiye’nin savaş sebebi saydığı uygulamada değişiklik yapılması talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ileteceğini kaydetti.

Yunan Başbakanı, “Türkiye, Avrupa savunması programlarına dahil olmak istiyorsa, bizim endişelerimizi de göz önünde bulundurmalıdır.” ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’nin üçüncü bir ülke ile herhangi bir anlaşma imzalayabilmesi için oy birliği gerekiyor.



Miçotakis, “‘Casus belli’ kararının üzerinden 30 yıl geçti. Türk dostlarımızdan, bu kararı masadan kaldırmalarını istememiz zamanı geldi” şeklinde konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Haziran 1995’te, Yunanistan’ın Ege’de karasularını altı deniz milinin ötesine genişletmesini “casus belli” kabul ederek, böyle bir durumda hükümete askeri müdahale dahil tüm yetkilerin verilmesi kararını almıştı.