Hem bir hayat kurtarın hem de ödemlerinizle vedalaşın! Diyet yapanlar kan verebilir mi?

Kan vermek bir insani vazifedir. Hem kişinin kendi sağlığı hem de kan bekleyen birçok hasta için gerekli olan kan bağışı hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Özellikle kan diyeti olarak geçen ve son yıllarda popüler olan kan bağışı ve kilo vermeyle ilgili bağı uzmanları açıkladı. Diyet yapanlar vücutlarındaki bazı sağlık sorunlarını kontrol etmeye çalışır bu yüzden şeker ağırlıklı besinlerden uzak dururlar. Bu da akıllara "diyet yapanlar kan verebilir mi?" sorununu getirdi.

DİYET YAPANLAR KAN VEREBİLİR Mİ?

Ağır diyet uygulamayan ve beslenme düzeni olan herkesin kan bağışı yapmasında sıkıntı yoktur. Kan vermek vücuttaki vitamin ve mineralleri eksiltmez aksine vücudu yeniler.

Ancak ağır diyet detayında ise şu durum mevcuttur. İnsülin direnci zayıf ya da obezite olan hastalarda kan bağışı yapılmadan önce uzmanlarına danışmasında fayda var.

Kronik hastalığı olanlarda aynı şekilde bir uzmana danışarak kan bağışında bulunmaları gerekiyor. Genel çerçevede ise diyet kan bağışına engel bir durum değildir. Aksine kan bağışı sırasında vücut bir denge politikası uygulayarak metabolik sistemin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

KAN VERMEK KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIR MI?

Bunun bilimsel bir kanıtı kesinlikle mevcut değildir. Ancak kan bağışında vücut ödem atar. Kan azalınca beyin harekete geçerek yeni bir sistemi devreye koya. Vücutta yeni kan hücreleri oluşur.

Ödem ise kiloya neden olan en büyük etkenlerden biridir. Diğeri ise yağ oranıdır. Kan veren kişilerde yağ oranında azalma meydana gelir. Direk kilo vermeyi sağlamazsa bile kilo vermenin önünü açar.