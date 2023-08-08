Ortaokul çağındaki çocuklar için diyet: 11-12 yaş diyeti

İşlenmiş gıdaların, rafine şekerlerin ve hazır yiyeceklerin sıkça tüketildiği, hareketsiz yaşam tarzının benimsendiği günümüz toplumunda çocukların da sağlıklı bedenlere sahip olmaktan uzaklaştığı gözlemlenmektedir. Bu durum ileri yaşlarda kalp ve şeker hastalığına davet çıkarırken çocuk obezitesine de sebep olabilir. Nasıl önlem alacağız? Çocuklara yaşlarına uygun bir diyet ve beslenme programı uygulayarak. Nefis Yemek Tarifleri sitesinin oluşturduğu menüye göre anlattık:

11-12 YAŞ ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BESLENME PROGRAMI

11-12 yaş kilo verme sürecinin en kolay olduğu yaşlardır, ergenlik dönemine giriş yapılan bu yaşlarda metabolizma oldukça hızlı çalışmaktadır. Boyun uzamasıyla beraber orantılı kilo alarak çocukların daha sağlıklı fiziğe sahip olması mümkün. Abur cubur gibi zararlı ve içeriğiyle oynanmış gıdalardan uzak kalan her çocuk kolayca sağlıklı kilosunu koruyabilir.

11 12 yaş diyet programı hem erkenden kilo problemini çözmek isteyen hem de kendini bir spor dalında geliştirmek isteyen çocuklara önerilmektedir. Eğer çocuğunuz ya da kardeşiniz için doyurucu, besleyici ve kolay bir 11-12 yaş diyet listesi arıyorsanız; aşağıda örneğini verdiğimiz menülerden yardım alabilirsiniz:

11-12 Yaş çocuklar için kolay diyet listesi



Kilo alımını kontrol eden diyet listesi



Sabah uyanıştan sonra güne başlarken

1 bardak ılık su

1 meyve

Sabah öğünü

1-2 dilim tam buğday ekmeği

1 adet haşlanmış ya da rafadan yumurta

1 yemek kaşığı kestane ya da çiçek balı (süte de karıştırılabilir)

1 su bardağı süt

Öğle yemeği

Et ya da tavuk yemeği ( Haşlama ya da fırında )

Yeşillikli salata

İkindi menüsü – ara öğün

1 meyve

Akşam yemeği

1 tabak zeytinyağlı yemek

1 tabak pilav ya da makarna

1 kase yağsız yoğurt

Yeşillikli salata

Gece yatmadan önce

1 bardak ılık süt

Süte bal ve tarçın eklenebilir

Düzenli beslenmek isteyenlere özel diyet listesi

Sabah

Haşlanmış yumurta

Kibrit kutusu büyüklüğünde peynir

Ilık süt (1 bardak)

1 yemek kaşığı bal

1 bardak portakal suyu

2 dilim kızartılmış ekmek

Öğle

2 adet köfte

1 bardak ayran

2 dilim tam buğday kızartılmış ekmek

1 tane mevsim meyvesi

Akşam

Etli sebze yemeği, 1 tabak

Bulgur pilavı, 1 tabak

Mevsim salata

2 dilim ekmek, buğday

1 bardak ayran veya yarım kase yoğurt

Kilo problemi olan çocuklara özel diyet listesi

Sabah öğünü

1 su bardağı orta ısıda su

1-2 dilim ekmek ve

1 tane haşlanmış ya da yağda pişirilmiş yumurta

1 çorba kaşığı bal ya da reçel ile

1 su bardağı süt

1 porsiyon meyve

Öğle öğünü

2 dilim ekmek ve

1 porsiyon et yemeği

1 porsiyon börek ile

1 porsiyon mevsim salatası

Akşam öğünü

1,5 porsiyon kuru baklagil yemeği ve

1 porsiyon makarna ya da pilav

1 orta boy kase yoğurt ile

1 porsiyon mevsim salatası

11 – 12 Yaş diyeti kimler için uygundur?

Eğer doktorunuz tavsiye ederse diyet uygulanabilir.

Hareketsiz kalarak kilo almış olan çocuklara diyet uygundur.

Yaşam içinde daha çok aktif olmak, spor dallarıyla ilgilenmek ve diyet listesine sadık kalmak çocuğunuza daha sağlıklı bir gelecek hazırlar.

Akşam yürüyüşleri, sahil koşuları ve sağlıklı beslenme listesi sayesinde çocuğunuz ergenlik döneminde kolayca kilo verebilir.

Paketlenmiş ürünler, kızarmış gıdalar, şekerli yiyecekler ve asitli içeceklerden uzak oluşan bir beslenme alışkanlığı sayesinde çocuğunuzun kilo alma durumunu ömür boyu engelleyebilirsiniz.

Boy ve kilo orantılı şekilde büyüme gelişimi takip edilebilir.

Diyet listelerini çocuklarınız için uygulamaya başlamadan önce lütfen doktor onayı alınız.