Ortaokul çağındaki çocuklar için diyet: 11-12 yaş diyeti
Ortaokul çağındaki çocuklar; günümüzün işlenmiş gıdaları ve rafine şekerleri arasında obezite ve beraberinde ileriki yaşlarda ortaya çıkabilecek hastalıklarla sağlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya. Çözümü belli: yaşlarına uygun sağlıklı bir diyet. 11-12 yaş diyetini yazımızda anlattık.
İşlenmiş gıdaların, rafine şekerlerin ve hazır yiyeceklerin sıkça tüketildiği, hareketsiz yaşam tarzının benimsendiği günümüz toplumunda çocukların da sağlıklı bedenlere sahip olmaktan uzaklaştığı gözlemlenmektedir. Bu durum ileri yaşlarda kalp ve şeker hastalığına davet çıkarırken çocuk obezitesine de sebep olabilir. Nasıl önlem alacağız? Çocuklara yaşlarına uygun bir diyet ve beslenme programı uygulayarak. Nefis Yemek Tarifleri sitesinin oluşturduğu menüye göre anlattık:
11-12 YAŞ ÇOCUKLARA SAĞLIKLI BESLENME PROGRAMI
11-12 yaş kilo verme sürecinin en kolay olduğu yaşlardır, ergenlik dönemine giriş yapılan bu yaşlarda metabolizma oldukça hızlı çalışmaktadır. Boyun uzamasıyla beraber orantılı kilo alarak çocukların daha sağlıklı fiziğe sahip olması mümkün. Abur cubur gibi zararlı ve içeriğiyle oynanmış gıdalardan uzak kalan her çocuk kolayca sağlıklı kilosunu koruyabilir.
11 12 yaş diyet programı hem erkenden kilo problemini çözmek isteyen hem de kendini bir spor dalında geliştirmek isteyen çocuklara önerilmektedir. Eğer çocuğunuz ya da kardeşiniz için doyurucu, besleyici ve kolay bir 11-12 yaş diyet listesi arıyorsanız; aşağıda örneğini verdiğimiz menülerden yardım alabilirsiniz:
11-12 Yaş çocuklar için kolay diyet listesi
Kilo alımını kontrol eden diyet listesi
Sabah uyanıştan sonra güne başlarken
1 bardak ılık su
1 meyve
Sabah öğünü
1-2 dilim tam buğday ekmeği
1 adet haşlanmış ya da rafadan yumurta
1 yemek kaşığı kestane ya da çiçek balı (süte de karıştırılabilir)
1 su bardağı süt
Öğle yemeği
Et ya da tavuk yemeği ( Haşlama ya da fırında )
Yeşillikli salata
İkindi menüsü – ara öğün
1 meyve
Akşam yemeği
1 tabak zeytinyağlı yemek
1 tabak pilav ya da makarna
1 kase yağsız yoğurt
Yeşillikli salata
Gece yatmadan önce
1 bardak ılık süt
Süte bal ve tarçın eklenebilir
Düzenli beslenmek isteyenlere özel diyet listesi
Sabah
Haşlanmış yumurta
Kibrit kutusu büyüklüğünde peynir
Ilık süt (1 bardak)
1 yemek kaşığı bal
1 bardak portakal suyu
2 dilim kızartılmış ekmek
Öğle
2 adet köfte
1 bardak ayran
2 dilim tam buğday kızartılmış ekmek
1 tane mevsim meyvesi
Akşam
Etli sebze yemeği, 1 tabak
Bulgur pilavı, 1 tabak
Mevsim salata
2 dilim ekmek, buğday
1 bardak ayran veya yarım kase yoğurt
Kilo problemi olan çocuklara özel diyet listesi
Sabah öğünü
1 su bardağı orta ısıda su
1-2 dilim ekmek ve
1 tane haşlanmış ya da yağda pişirilmiş yumurta
1 çorba kaşığı bal ya da reçel ile
1 su bardağı süt
1 porsiyon meyve
Öğle öğünü
2 dilim ekmek ve
1 porsiyon et yemeği
1 porsiyon börek ile
1 porsiyon mevsim salatası
Akşam öğünü
1,5 porsiyon kuru baklagil yemeği ve
1 porsiyon makarna ya da pilav
1 orta boy kase yoğurt ile
1 porsiyon mevsim salatası
11 – 12 Yaş diyeti kimler için uygundur?
Eğer doktorunuz tavsiye ederse diyet uygulanabilir.
Hareketsiz kalarak kilo almış olan çocuklara diyet uygundur.
Yaşam içinde daha çok aktif olmak, spor dallarıyla ilgilenmek ve diyet listesine sadık kalmak çocuğunuza daha sağlıklı bir gelecek hazırlar.
Akşam yürüyüşleri, sahil koşuları ve sağlıklı beslenme listesi sayesinde çocuğunuz ergenlik döneminde kolayca kilo verebilir.
Paketlenmiş ürünler, kızarmış gıdalar, şekerli yiyecekler ve asitli içeceklerden uzak oluşan bir beslenme alışkanlığı sayesinde çocuğunuzun kilo alma durumunu ömür boyu engelleyebilirsiniz.
Boy ve kilo orantılı şekilde büyüme gelişimi takip edilebilir.
Diyet listelerini çocuklarınız için uygulamaya başlamadan önce lütfen doktor onayı alınız.