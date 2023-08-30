120 ton domates ziyan oldu! İspanya'da ilginç festival

İspanya'da ilginç bir festival düzenlendi. 1945 yılından bu yana her ağustos ayının son çarşambası düzenlenen "La Tomatina" isimli festival renkli görüntülere sahne oldu.

Ülkenin doğusundaki Valensiya kentine bağlı olan Bunol kasabasında onlarca yıldır düzenlenen festivale giriş ücreti 15 avro olarak belirlendi. Festival kapsamında, 120 ton domates 6 kamyonla kasaba merkezine getirildi.

Domates savaşının yapıldığı sokaklara girenler güvenlik kontrollerinde detaylı bir şekilde arandı. Katılımcıların yanlarında kesici veya sert cisimler bulundurmalarına izin verilmedi.

Kasaba içindeki domatesleri birbirlerine atarak eğlenen katılımcıların domates savaşı yaklaşık 2 saat sürdü. Festivalin sonunda sokaklar ve kasabadan geçen nehir kırmızı renge büründü. Savaşın ardından temizlik görevlileri tazyikli sularla kısa sürede sokakları temizledi.

Festival yetkilileri, festivalde kullanılan armut domateslerin yumuşak olması için bir ay boyunca soğuk hava deposunda bekletildikten sonra çıkartılıp kamyonlara yüklendiğini, ezildiğinde yoğun bir kırmızı renk bıraktığını söyledi.

Bu arada farklı ülkelerden turistlerin ilgi gösterdiği festivalin son yıllarda ticari boyutunun öne çıkarılması ve organizatörlerin akredite olmak isteyen bazı foto muhabirlerinden 900 avroya kadar para talep etmeleri tepki çekti.

FESTİVAL NASIL BAŞLADI?

Bunol kasabasında her yıl ağustosun son çarşamba günü yapılan "La Tomatina" festivalinin nasıl başladığı konusunda net bilgi bulunmuyor.

En yaygın rivayete göre, 1945 yılında Bunol’da komşular arasında çıkan bir anlaşmazlıkta tarafların birbirlerine tezgahtaki sebze ve meyveleri atması La Tomatina’nın başlangıcı olarak kabul görüyor.

Özellikle son yıllarda katılımın yarısına yakını yabancı olan La Tomatina, Turizm Bakanlığı tarafından 2002 yılında İspanya'nın "uluslararası turistik değeri" ilan edilmişti.