13 askerin öldüğü doğrulandı! Olayla ilgili açıklama geldi

Küba'da 8 Ocak'ta askeri malzemeler bulunan bir depoda patlama meydana gelmişti. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, yaptığı açıklamada, patlamanın ardından ulaşılamayan 13 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
13 askerin öldüğü doğrulandı! Olayla ilgili açıklama geldi
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Küba'da 8 Ocak'ta askeri malzemeler bulunan bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından yapılan açıklamada, 13 askere ulaşılamadığı ifade edilmişti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, konuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Miguel Diaz-Canel, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda yaşanan patlamada 13 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Olaydan büyük acı duyduklarını vurgulayan Canel, "Kahramanca can veren subay, astsubay ve askerlerin ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kahramanca ölen askerlerimize en içten saygılarımızı sunuyor, ailelerine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Devrimci Silahlı Kuvvetler Bakanlığından (Minfar) yapılan açıklamada ise patlamanın ardından yoğun çalışmalara rağmen kazanın gerçekleştiği alana ulaşılamadığı bildirildi.

Askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerinin iletildiği açıklamada, olayın araştırılacağı kaydedildi.

Devlet televizyonunun haberine göre, patlamanın olası nedeni, tesisat içindeki kısa devreden kaynaklanan bir elektrik arızasıyla ilişkilendirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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