150 Bin Kişi İle Mescid-1 Aksaya Temsili Fetih Yürüyüşü Yapıldı

150 bin kadın ve erkek Besic üyesinin yer aldığı törende İran Devrim Muhafızları Ordusuna ait Heyber Balistik Füzesi ilk kez sergilendi. Törende, Filistin direniş gruplarını simgeleyen çok sayıda görsel kullanıldı.



Yaklaşık 4 saat süren görkemli törene Gönüllü Halk Savunma Gücü Besic’in seçkin erkek ve kadın birliklerinden oluşan 150 bin kişi katıldı. Cuma günü sabahın erken saatlerinde başlayan geçit törenine “Mescid-i Aksa’ya Temsili Fetih Yürüyüşü” adı verildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarının yakından takip ettiği ve Besic Haftası kapsamında yapılan törende, Hamas ve İslami Cihat Hareketi’ni temsil eden birlikler yer aldı.



Besic birliklerinin geçişi sırasında Gazze’de katledilen bebekleri simgeleyen maket bebekler ile İsrail ve ABD’nin temsili tabutları taşındı.



Bölgedeki emperyalizm ve Siyonizm karşıtı direniş gruplarının da bayrakları geçit kortejlerinde dalgalandırıldı. “Kahrolsun ABD”, “Kahrolsun İsrail” sloganlarının atıldığı törende, Filistin direniş gruplarının kullandığı paramotorlar ile İsrail tanklarını imha eden roketlerin maketleri de yer aldı.

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