16 yaşından küçüklere sosyal medya artık yasak!

Hazırlanan yasa tasarısına göre, bu kurala uymayan teknoloji şirketleri, 50 milyon Avustralya dolarına kadar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalabilecek.

Avustralya İletişim Bakanı Michelle Rowland, parlamentoya sunduğu Çevrim İçi Güvenlik Yasası'nda yapılması öngörülen değişiklikle, gençlerin çevrim içi platformlarda daha güvende olacağını vurguladı. Rowland, “Bu reform, çocuklarımızı koruma çabamızın bir parçası. Aynı zamanda ebeveynlere onların yanında olduğumuzu göstermek için atılmış bir adımdır” dedi.

Bakan ayrıca, düzenlemenin yükümlülüklerini çocuklara veya ebeveynlere değil, doğrudan sosyal medya platformlarına yönelttiğinin altını çizdi.