183 Filistinli esir serbest kaldı

 Hamas ile İsrail arasındaki dördüncü tur esir takasında 183 Filistinli esir serbest kaldı.

Mert Sagit Mert Sagit
183 Filistinli esir serbest kaldı
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İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan Kızılhaç konvoyu Batı Şeria'nın Ramallah kentine ulaşırken, serbest kalan esirler Filistinliler tarafından coşkuyla karşılandı.

Filistinliler, esir takasının dördüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde toplandı.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Filistinlilerin alkış ve kutlamaları eşliğinde Ramallah'a geldi.

Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli sivil erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 183 Filistinli esiri serbest bıraktı.

Söz konusu 183 Filistinli esirin 18'i müebbet, 54'ü ağır hapis cezasına çarptırılmış kişiler ile 111'i de 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'nden alıkonulan kişilerden oluşuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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