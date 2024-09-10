2 yolcu uçağı pistte çarpıştı! Korkunç kazayla ilgili açıklama geldi

ABD'de Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki havalimanında korkunç bir kaza meydana geldi. Delta Havayolları ile Endeavor Air şirketine ait yolcu uçakları pistte çarpıştı. Çarpışmada kimsenin yaralanmadığı açıklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
2 yolcu uçağı pistte çarpıştı! Korkunç kazayla ilgili açıklama geldi
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ABD'de, Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda korkunç bir kaza meydana geldi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), havalimanının pistinde bir Delta Havayolları'na ait yolcu uçağının, aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçakla çarpıştığını duyurdu.

Japonya'nın Tokyo kentine gitmek üzere kalkış için hazırlanan Delta Havayollarına ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, 5526 sefer sayılı Endeavor Air uçağın kuyruğuna çarptığı ifade edildi.

Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma nedeniyle Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının bütün olarak yere düştüğü görüldü.

Tokyo'ya gidecek Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçmak için hazırlanan Bombardier CRJ900 tipi Endeavor uçağında da 56 yolcu olduğu kaydedildi.

FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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