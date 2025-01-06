20 dakikada iki şişe alkol içti: Hayatını kaybetti

30 Bin Türk Lirası İçin Canından Oldu Kanthee, 25 Aralık’ta Chanthaburi'nin Tha Mai bölgesinde bir doğum günü partisindeydi. Partide, yaklaşık 350 mililitrelik üç şişe viskiyi içmesi karşılığında toplam 30 bin baht (yaklaşık 30 bin TL) teklif edildi. Sosyal medyada yayılan videolarda, Kanthee’nin 20 dakikada iki şişeyi içtiği ve meydan okuma sonrasında fenalaşarak bilincini kaybettiği görüldü. Genç adam, saatler sonra hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti.

İki Kişi Tutuklandı Otopsi raporuna göre Kanthee’nin ölümüne akut kalp yetmezliği sebep oldu. Olayla ilgili olarak polis, iki sosyal medya fenomenini tutukladı. Şüphelilerden Ekachart Meephrom’un, Kanthee’yi meydan okumaya teşvik ettiği ancak doğrudan sorumlu olmadığını savunduğu belirtildi.

10 YIL HAPİS CEZASI

10 Yıl Hapis Cezası Meephrom, taksirle ölüme sebep olmak suçundan yargılanıyor ve kefalet talebi mahkeme tarafından reddedildi. Tayland yasalarına göre bu suç, 10 yıl hapis ve 20 bin baht para cezası ile sonuçlanabiliyor. Meydan okuma sırasında tezahürat yapan kişilerin görüntüleri ise sosyal medyada viral olarak büyük tepki topladı.

Tehlikeli Meydan Okumaların Ardında Kanthee’nin ölümünden sonra, bu tür tehlikeli meydan okumalara katıldığına dair eski paylaşımları gündeme geldi. Bir gönderisinde, “Ailemi geçindirebilmek için zenginlerden biraz para almak adına zorbalığa ve hakarete maruz kalmaya razıyım” şeklindeki ifadeleri dikkat çekti.

Kanthee, 80 yaşındaki büyükannesiyle birlikte yaşıyor ve ailesinin geçimini sağlıyordu. Büyükannesi, “Artık o yok, nasıl geçineceğimizi bilmiyorum” diyerek torununun kaybının aile için ne büyük bir yıkım olduğunu dile getirdi.

Olay, sosyal medyada riskli meydan okumaların gençler üzerindeki etkisi ve bu tür içeriklerin tehlikeleri konusunda bir kez daha geniş bir tartışma başlattı. Kanthee’nin trajik ölümü, benzer olayların önlenmesi için daha sıkı düzenlemelerin yapılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.