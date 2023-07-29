2.4 milyon insan ölebilir! Dünya Gıda Programı, en olması gereken ülkeden çekiliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), finansman yetersizliği nedeniyle Yemen'de yetersiz beslenmeyi önleme programını askıya alacağını duyurdu.

Dünya Gıda Programı'nın yayımladığı raporda, kararın Yemen'de yetersiz beslenen 2,4 milyon kişinin ölebileceği düşünülüyor.

Raporda, ciddi finansman açığı nedeniyle bu ülkede yetersiz beslenmeyi önlemeye yönelik müdahalelerin gelecek ay itibarıyla durdurulacağı kaydedildi.

İSTEDİKLERİ PARAYI TOPLAYAMADILAR

Azalan mevcut kaynakların ise daha tehlikeli vakalarda kullanılacağı vurgulanan raporda, gelecek 6 aylık plan için gereken finansmanın bir milyar dolar olarak tahmin edildiği aktarıldı.

Bu miktarın ise şu ana kadar ancak yüzde 28'inin toplandığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 27 Şubat'ta yaptığı açıklamada Yemen'deki savunmasız insanları desteklemek için 4,3 milyar dolar yardım çağrısında bulunmuştu.

İÇ SAVAŞ VE GIDA KRİZİ

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede savaş sonucunda yaklaşık 377 bin kişi öldüğü bildiriliyor. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan gıda ve yaşam krizi derinleşmeye devam ediyor