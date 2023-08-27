24. Uluslararası İran Sağlık Fuarı tamamlandı

Tahran’daki Uluslararası Fuar alanındaki etkinlikte, İran firmalarının yanı sıra Türkiye, Azerbaycan, Çin ve Rusya gibi ülkelerden şirketler katılım sağladı. Katılımcı firmalar 11 farklı salonda yüzün üzerinde masa açarak ürünlerini sergiledi. Ortopedi ürünleri bu yıl diğer yıllara göre çok daha fazla ilgi gördü. 4 günlük fuar süresi boyunca günlük binlerce ziyaretçi ağırlandı. Ayrıca tıp fakültesi öğrencilerine yönelik bilimsel atölye çalışmalarının da olduğu fuarda, doktorlar da tecrübelerini paylaştı.

“YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIMIMIZ VAR”

İran dışındaki ülkelerden gelen firmaların organizasyonundan sorumlu Aylin Ekberi:

- İran Sağlık Fuarı her yıl düzenleniyor. Bu fuarlarda sadece tıbbi ve endüstriyel ürünler değil, farmasötik ürünler de sergilendi. Aynı zamanda yenilikçi ve teknolojik bir yaklaşımımız var, bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle her yıl güzel bir toplantı oluyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın İranlı firmalara sağladığı destekle ilerleme gösterdiler ve umarım ürünleri için iyi yabancı müşteriler bulurlar.

“TÜRKİYE PAZARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Noorteb şirketi yöneticisi Emir Tohidi: