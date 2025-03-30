3 ayda 74 kişi hayatını Menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Nijerya'da menenjit salgını nedeniyle 3 ayda 74 kişi hayatını kaybetti.

3 ayda 74 kişi hayatını Menenjit salgını nedeniyle hayatını kaybetti
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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan yazılı açıklamada, ülkede menenjit salgınının ocak ayında patlak verdiği hatırlatılarak o tarihten bu yana salgının 22 eyalete yayıldığı belirtildi.

74 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, 3 ayda söz konusu eyaletlerde 807 menenjit vakasının görüldüğü, salgın nedeniyle 74 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

MENENJİT HAVA YOLUYLA BULAŞIYOR

Hava yoluyla bulaşabilen menenjit, beyinden başlayarak tüm vücudu etkisi altına alabiliyor.

NCDC Direktörü Jide İdris, yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Kebbi, Katsina ve Sokoto eyaletlerinin, en fazla menenjit vakası görülen eyaletler olduğunu vurguladı.

İdris, eyaletlere ek sağlık ekiplerinin gönderildiğini ve ücretsiz tedavilerin başlatıldığını ifade etti.

Nijerya hükümeti, 2030'a kadar menenjit hastalığını yenmek için yeni tedbirler aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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