358 terörist etkisiz hale getirildi

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında ülkenin farklı bölgelerinde, terör örgütleri ve silahlı çete üyelerine karşı operasyonların sürdüğünü belirtti.

Buba, ocakta gerçekleştirilen operasyonlarda 358 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve onlarcasının da yaralanıp kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda 431 teröristin yakalandığını aktaran Buba, fidye için kaçırılan 249 kişinin de kurtarıldığını ifade etti.

Buba, teröristlerin barındığı çok sayıda sığınağın tespit edildiğini ve 370 silah ile önemli mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Edward Buba, askerlerin ülke genelinde teröristleri ve yandaşlarını etkisiz hale getirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Askerler, vatandaşların emniyet ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli koşulları oluşturmak için çaba göstermektedir." ifadesini kullandı.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.