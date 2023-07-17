4 katlı bina yerle bir oldu! Göçük altındaki 9 kişi hayatını kaybetti

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Hadaik el-Kubbe bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü.

Binanın çöktüğü ihbarını alana sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için olay yerine geldi.

Sivil savunma ekipleri, binanın enkazında 9 kişinin cansız bedenine ulaştı. Göçük altından 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

MISIR'DA ÜST ÜSTE BİNA ÇÖKMELERİ YAŞANIYOR

Mısır'da yakın geçmişte de bina çökmeleri meydana gelmişti.

26 Haziran ve 6 Temmuz tarihlerinde İskenderiye kentinde iki bina çökmüş, bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu çökmelerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Mısır'ın kuzeyindeki Reşid kentinde de dün bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Mısır'da bina çökmeleri genellikle yönetmeliklere uyulmaması ya da hasarlı binaların boşaltılmamasından kaynaklanıyor.