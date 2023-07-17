4 katlı bina yerle bir oldu! Göçük altındaki 9 kişi hayatını kaybetti
Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 katlı bir bina çöktü. Çökme nedeni henüz bilinmeyen binada göçük altında kalan 9 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.
Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Hadaik el-Kubbe bölgesinde 4 katlı bir bina çöktü.
Binanın çöktüğü ihbarını alana sivil savunma ekipleri, arama kurtarma çalışmaları için olay yerine geldi.
Sivil savunma ekipleri, binanın enkazında 9 kişinin cansız bedenine ulaştı. Göçük altından 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
MISIR'DA ÜST ÜSTE BİNA ÇÖKMELERİ YAŞANIYOR
Mısır'da yakın geçmişte de bina çökmeleri meydana gelmişti.
26 Haziran ve 6 Temmuz tarihlerinde İskenderiye kentinde iki bina çökmüş, bir kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu çökmelerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.
Mısır'ın kuzeyindeki Reşid kentinde de dün bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
Mısır'da bina çökmeleri genellikle yönetmeliklere uyulmaması ya da hasarlı binaların boşaltılmamasından kaynaklanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı