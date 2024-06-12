4 yaşındaki Ramazan, Mekke'de aşırı sıcak nedeniyle hayatını kaybetti

Hac vazifesini yerine getiren ailesiyle birlikte bulunan 4 yaşındaki Mısırlı Yahya Muhammed Ramazan, yüksek sıcaklık nedeniyle vefat etti. Mescid-i Haram'da vefat eden Mısırlı Ramazan, hayatını kaybeden Kabe'nin en küçük misafiri sayıldı.

Ramazan, son birkaç gün içinde Mısırlı en küçük misafir olarak Kabe'nin yanında ihram kıyafetleriyle çekilmiş bir fotoğrafının paylaşılmasının ardından, sosyal medyada meşhur olmuştu.