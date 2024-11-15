6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama yapıldı

Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama yapıldı
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Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Depremin ayrıntılarıyla ilgili ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) açıklama yapıldı.

Açıklamada, depremin büyüklüğünün 6,6 olduğu duyuruldu. Depremin merkez üssünün, ülkenin doğusundaki Yeni Britanya Adası'nda yer alan Kokopo şehri açıkları olduğu belirtildi.

6,6 büyüklüğünde deprem oldu! Depremle ilgili açıklama yapıldı - Resim : 1

Yaklaşık 51 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

Papua Yeni Gine, dünyadaki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik "Ateş Çemberi" üzerinde yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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