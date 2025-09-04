700 yıllık sır çözüldü: Dünyaca ünlü heykel Çin malı çıktı

700 yılı aşkın süredir San Marco Meydanı’nda yer alan bronz “Venedik Aslanı” heykelinin, Avrupa’da değil Çin’de üretildiği ortaya çıktı. Bilimsel araştırmalar, heykelin kökenini ve İpek Yolu üzerinden Avrupa’ya nasıl ulaştığını gözler önüne serdi.

Venedik’in sembollerinden biri olan ve San Marco Meydanı’nda bulunan bronz “Venedik Aslanı” heykelinin, bugüne dek Avrupa yapımı olduğu düşünülüyordu. Ancak yeni araştırmalar, bu tarihi heykelin kökenine dair şaşırtıcı gerçekleri ortaya çıkardı.

NTV'ye göre, sembolün Avrupa’da değil yaklaşık 9 bin 650 kilometre uzaklıktaki Çin’de yapıldığı belirlendi. Bilim insanları, yaklaşık 3 bin kilo ağırlığındaki heykelin, Çin’in Aşağı Yangzi Nehri havzasından çıkarılan bakırla döküldüğünü tespit etti.

“İPEK YOLUNDAN YÜRÜDÜ”

Padua Üniversitesi’nden Dr. Massimo Vidale, bulgularla ilgili yaptığı açıklamada, “Venedik gizemlerle dolu bir şehir, ama bunlardan biri çözüldü. Aziz Mark’ın Aslanı aslında Çinli ve İpek Yolu’ndan yürüdü” dedi.

Araştırmalar, heykelin Mezopotamya ve Pers grifonlarından değil, Tang Hanedanlığı’na ait “tomb guardian” (zhènmùshòu) mezar koruyucularından esinlendiğini ortaya koydu.

Heykelin Venedik’e tam olarak nasıl ulaştığına dair yazılı bir kayıt bulunmuyor. Ancak araştırmacılar, olası bir senaryo üzerinde duruyor.

Bu senaryoya göre, Marco Polo’nun babası Niccolo Polo’nun 13. yüzyılda Pekin’deki Moğol sarayında heykeli görmüş olabileceği ve İpek Yolu üzerinden şehre getirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Tarihi belgeler de bu varsayımı destekliyor. 1293 tarihli belgeler, Venedik’in büyük sütunlarının üzerindeki aslan heykelinin o dönemde bile hasarlı olduğunu ve restorasyona ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Araştırma ekibi, heykelin üretim yeriyle ilgili iddialarını bilimsel verilerle destekledi. Kurşun izotop analizi kullanılarak yapılan çalışmada, heykelde kullanılan bakırın Çin’deki Yangzi havzasından geldiği doğrulandı.

Ayrıca görsel analizler, heykelin orijinalinde boynuzlara sahip olduğunu, fakat Avrupa’da kanatlı aslana benzetilmek üzere yeniden işlendiğini gösterdi.

italya çin Heykel
