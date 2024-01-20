74 bin öğrencinin borcu silindi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı önceki haftalarda yaptığı açıklamada, 12 bin dolardan az kredi alan ve 10 yıldır geri ödemede olan borçluların, Değerli Bir Eğitimde Tasarruf (Saving on a Valuable Education/SAVE) planına kayıtlı oldukları takdirde kalan borçlarını sildirebileceğini vadetmişti.

Buna göre Kamu görevlileri, özellikle on yıllık hizmet süresine sahip öğretmenler ve hemşireler, bu borç affından yararlanacak ana gruplar arasında yer alıyor.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı, Kamu Hizmeti Kredisi Affı (PSLF) programı altında 44,000 kamu sektörü çalışanının borçlarının silineceğini açıkladı.

4.9 MİLYON DOLARLIK BORÇ SİLİNDİ

ABD Başkanı Joe Biden’ın, 73.600 öğrencinin toplam 4.9 milyar dolar tutarındaki kredi borcunu silme kararı aldığı açıklandı.

Ayrıca ABD Eğitim Bakanı Miguel Cardona konuyla ilgili açıklamasında, “Biden-Harris Yönetimi, ülkemizin bozulan öğrenci kredisi sistemini düzeltmek ve geçmişte borçluların hak ettikleri öğrenci borcu affını almalarını engelleyen gereksiz engelleri ve idari hataları gidermek için durmaksızın çalıştı” ifadelerini kullandı.