7,4’lük deprem! Tsunami alarmı verildi

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Arjantin ve Şili’nin güneyinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
7,4’lük deprem! Tsunami alarmı verildi
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Büyük sarsıntının ardından aynı bölgede 7,1 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

Şili Ulusal Felaket Önleme Dairesi (SENAPRED), güneydeki Magallanes bölgesi için tsunami riski uyarısı yaptı. Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayanların tedbir amacıyla tahliye edileceğini duyurdu.

Öte yandan Türkiye’nin Kütahya ilinde de 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

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