ABD Akdeniz'e Yığınak Yapıyor! Rusya Karadeniz'de Devriyelerini Arttırdı

ABD, İsrail'de destek bahanesiyle Doğu Akdeniz’de askeri varlığını arttırıyor. Bölgeye daha önce 2 uçak gemisi gönderen Biden Yönetimi, 6. Filo komuta-kontrol gemisi USS Mount Whitney'i de Doğu Akdeniz'e yönlendirdi. Buna karşılık Rusya, Karadeniz’deki devriyelerini arttıracağını duyurdu.

ABD Akdeniz'e Yığınak Yapıyor! Rusya Karadeniz'de Devriyelerini Arttırdı

İsrail – Filistin çatışmasını fırsat bilen ABD, Doğu Akdeniz’e askeri yığınak yapıyor. Filistin'deki katliamın ortağı ABD, iki uçak gemisi taarruz grubunun ardından, 6. Filo'nun komuta kontrol gemisi USS Mount Whitney'i de Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı. İtalya’nın Gaeta kentinden demir alan gemi, Doğu Akdeniz’e ilerleyişini sürdürüyor.

ABD’nin Akdeniz’deki askeri adımlarına karşılık, Rusya Karadeniz’de devriyelerini arttırıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hava ve Uzay Kuvvetlerine Karadeniz'deki devriye faaliyetlerini artırma talimatı verdi.

Doğu Akdeniz’e daha önce de iki uçak gemisi gönderen ABD, çok sayıda savaş uçağını da Batı Asya’daki üslerine konuşlandırıyor. Pentagon, bölgedeki üslerde mevcut A-10, F-15 ve F-16 filolarını desteklemek için ek savaş uçakları siparişi verdi, ihtiyaç halinde daha fazlasını eklemeye de hazır… Tel Aviv’e ihtiyaç duyduğu her türlü mühimmatı temin eden ABD, ayrıca özel kuvvetler, planlama ve istihbarat konularında İsrail ordusuna destek sağlıyor. ABD’nin yanı sıra İngiltere de İsrail’e destek için Doğu Akdeniz’e bir savaş gemisi konuşlandırmış durumda…

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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