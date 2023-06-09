ABD Başkanı Biden'dan LGBT'ye tam destek

Netflix, Disney+, Onur Yürüyüşleri, çizgi filmler, çocuk kitapları… Erkek ve kadın dışında üretilen yeni cinsiyetler, ABD ve Batı'nın fonladığı LGBT dayatmasıyla dört bir yandan çocuklara dayatılıyor.



LGBT dayatmasına karşı, aileler pek çok ülkede seslerini yükseltiyor. ABD'de de son dönemde okul önlerinde velilerin LGBT’ye kaşı protestoları dikkat çekiyor.



Tepkilere karşı ABD Yönetimi, LGBT Lobisine desteğini sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, trans çocuklardan söz etti. Çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştirdi. Bununla da kalmadı; çocuklarını korumak isteyen aileleri ve yetkilileri, "nefret dolu" olmakla itham etti.



ABD Başkanı Biden, konuşması boyunca LGBT'yi korumak için yaptıklarını anlattı. Federal kaynakları, LGBT’nin Onur Ayı etkinlikleri için kullanmakla övündü.