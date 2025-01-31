ABD Başkanı Trump'tan son dakika Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin son dakika açıklaması yaptı. ABD olarak Suriye'de işlerinin olmadığını belirten Trump, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz." dedi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
ABD Başkanı Trump'tan son dakika Suriye açıklaması
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Donald Trump, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekip çekmeyeceğine ilişkin konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Trump, "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." yanıtını verdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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