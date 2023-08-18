ABD cinsel istismar ve taciz ile çalkanıyor! Pentagon reform çağrısında bulundu

ABD'de akademilerde yaşanan cinsel istismar ve taciz gündemde. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, artan bu vakalara karşı reform çağrısında bulundu.

ABD cinsel istismar ve taciz ile çalkanıyor! Pentagon reform çağrısında bulundu

ABD'de 2021-2022 döneminde her 5 kız öğrenciden biri cinsel tacize uğrarken bu veriler atış göstermeye devam ediyor.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, artan bu vakalara karşı reform çağrısında bulundu.

Pentagon'un yayımladığı raporda, askeri akademilerde yaşanan cinsel istismar ve taciz olaylarındaki artış ele alındı.

Raporda, vakaların önüne geçilebilmesi adına öğrenci liderlerinin eğitilmesi dahil pek çok öneriyi içeren kapsamlı reformlar yapılması gerektiği vurgulandı.

Askeri okul öğrencilerinin maruz kaldığı sorunların nedenlerinin ortaya konduğu raporda, öğrencilerin müfredat kapsamında öğrendikleri ile hocalarından gördükleri arasındaki çelişkiye de yer verildi.

Öğrencilerin stres, suistimal ve benzeri diğer gündelik sorunları hakkında genellikle okul dışında konuştuklarına değinilen raporda, bu sorunların derslerde de ele alınması önerisi yapıldı.

Raporda, Hava Kuvvetleri Akademisi'ne yeni giren öğrencilerin kötü muamele ve zorbalığa maruz kaldığı da aktarıldı.

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