ABD: Gazze'de ateşkes konusunda taraflar arasında az sayıda farklılık kaldı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze’de olası bir ateşkes sürecine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve taraflar arasında az sayıda farklılık kaldığını açıkladı. Günlük basın brifinginde sürece dair son durumu değerlendiren Miller, görüşme trafiğinin verimli geçtiğini belirterek, "Farklılıkları azaltmak için diğer ara bulucularla çalışmaya devam ediyoruz. Taraflar arasında az sayıda farklılık kaldı." dedi.

Sözcü Miller, tüm iyimserliklerine rağmen, anlaşma tamamlanana kadar kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını vurguladı. ABD’nin bu süreçte yoğun çaba harcadığını ifade ederek, “Bu son şartları kabul etmek ve ileri bir adım atmak Hamas ve İsrail'in sorumluluğunda olmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Mısır ve Katar’ın da anlaşma için yoğun çaba sarf ettiğini belirten Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın bölgedeki temaslarının önemine dikkat çekti. “Hiçbir şeyi geride bırakmıyoruz. Bu noktada yapabileceklerimizi zorluyoruz ve bir anlaşmaya varabileceğimize inanıyoruz.” diye ekledi.

ABD’nin arabuluculuk çabaları, uluslararası toplumun gözlerini bölgeye çevirmesine neden olurken, bir ateşkes anlaşmasına varılıp varılamayacağı merakla bekleniyor.