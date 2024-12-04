ABD: Güney Kore'deki gelişmeleri "derin bir kaygıyla" izliyoruz

ABD yönetimi, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesiyle ilgili gelişmeleri "derin bir kaygıyla" izlediklerini, süreçle ilgili önceden bilgilerinin olmadığını ve Seul'deki siyasi anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesini beklediklerini açıkladı.

GÜNEY KORE 'DE SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edilmesi ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Patel, Güney Kore'deki olaylarla ilgili olarak muhataplarıyla her düzeyde temas kurduklarını ve süreci yakından izlediklerini kaydederek, "Güney Kore'deki son gelişmeleri derin bir kaygıyla izliyoruz." dedi.

"Bizim umudumuz ve beklentimiz, herhangi bir siyasi anlaşmazlığın barışçıl bir şekilde ve hukukun üstünlüğüne uygun olarak çözülmesidir." şeklinde konuşan ABD'li Sözcü Yardımcısı, gelişmelerin halen çok sıcak olduğunu ve bir yargıda bulunma konusunda dikkatli davrandıklarını belirtti.

BEYAZ SARAY:ABD ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMEDİ

Öte yandan, yeni bir yazılı açıklama yapan bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, Seul'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

ABD'li yetkili, "ABD'ye bu açıklama önceden bildirilmedi. Güney Kore'de sahada gördüğümüz gelişmelerden ciddi şekilde endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, halen Angola ziyaretini sürdüren ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili bilgilendirildiğini de sözlerine ekledi.