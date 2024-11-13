ABD, hava savunma sistemlerini Polonya'ya yerleştirdi: Rusya'dan yanıt gecikmedi

 Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'nın Redzikowo kenti yakınındaki bir askeri üsse yerleştirdiğini duyurdu.

Mert Sagit Mert Sagit
ABD, hava savunma sistemlerini Polonya'ya yerleştirdi: Rusya'dan yanıt gecikmedi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, eşitliğin sağlanması amacıyla ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacaklarını belirterek, "Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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