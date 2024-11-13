ABD, hava savunma sistemlerini Polonya'ya yerleştirdi: Rusya'dan yanıt gecikmedi
Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'nın Redzikowo kenti yakınındaki bir askeri üsse yerleştirdiğini duyurdu.
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, eşitliğin sağlanması amacıyla ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacaklarını belirterek, "Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil." dedi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı