ABD, hava savunma sistemlerini Polonya'ya yerleştirdi: Rusya'dan yanıt gecikmedi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, eşitliğin sağlanması amacıyla ABD'nin hava savunma sistemlerini Polonya'da yerleştirmesine karşı önlem alacaklarını belirterek, "Bu, askeri potansiyelimizi engelleme girişiminden başka bir şey değil." dedi.



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