ABD-İngiltere Yemen'e Saldırdı! Hamas ve Lübnan Hizbullahı'ndan Açıklama Geldi

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'e saldırdı. Saldırı sonrası Yemen'den, Lübnan Hizbullahı'ndan ve Hamas'tan peş peşe açıklamalar geldi.

Yemen: "ABD ve İngiltere Bu Bariz Saldırganlığın Ağır Bedelini Ödemek Zorunda Kalacak"

Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-Ezzi, "Ülkemiz, Amerikan ve İngiliz gemilerinden, denizaltılarından ve savaş uçaklarından büyük bir saldırıya maruz kaldı. Hiç şüphe yok ki, ABD ve İngiltere bu bariz saldırganlığın ağır bedelini ödemeye ve tüm korkunç sonuçlarına katlanmaya hazırlanmak zorunda kalacak" dedi.

23 Hava Saldırısı Düzenlendi

Sputnik'e konuşan Yemenli yetkililer, ABD ve İngiltere'nin Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada kentlerindeki tesislere 23 hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Yetkililer, "Savaş uçakları, Sana Uluslararası Havaalanı ve yanındaki Ad-Dleimi hava üssüne 4 saldırı düzenledi. 8 hava saldırısıyla havaalanı ve Hudeyde Limanı yakınındaki El Katib bölgesinde bulunan Ensarullah grubunun kışlaları ile Hudeyde'nin doğusundaki Husilere ait kamp vuruldu" dedi.

Yemen'in Saadan Şehrine Bombardıman Saldırısı

Taiz makamlarından bir kaynak, 22. mekanize tugayın Taiz şehrinin El-Jand bölgesindeki kampına ve Taiz şehrinin doğusundaki El-Hawban bölgesinde bulunan havaalanına 8 saldırı düzenlendiğini aktardı. Bunun yanında Ensarullah'ın kalesi olarak kabul edilen Yemen'in kuzeyindeki Saada şehrinin yerel yönetiminden bir kaynak da, Saada şehrinin doğusundaki Kahlan askeri kampında bombardıman sonucunda üç patlama yaşandığını kaydetti.

Enserullah Hareketinin Sözcüsü: "İsrail'i Korumak İçin Alçak Bir Amerikan-İngiliz Saldırısı"

Enserullah Hareketi'nin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya platformundan yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen Cumhuriyeti, İsrail'i korumak ve Yemen'in Gazze'ye destek operasyonlarını durdurmak için yapılan alçak bir Amerikan-İngiliz saldırısına maruz kaldı. Bu hain saldırganlıkla aptallık ettiler" ifadelerini kullandı. Filistin ve Gazze'ye desteklerinin süreceğine dikkati çeken Abdusselam, şunları kaydetti:

- Yemen'i, Filistin'e ve Gazze'ye destek vermekten caydıracaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Yemen, dini ve insani duruşunu sürdürerek elinden gelen her şeyle Gazze'nin yanında duracaktır. Bu saldırılar Yemen'in sağlamlığını ve gücünü daha da artıracaktır.

"Denizciliği tehlikeye atmıyoruz"

Abdusselam, İsrail gemilerini hedef almak dışında uluslararası denizciliğe herhangi bir tehdit teşkil etmediklerini ve ABD-İngiliz saldırılarının hiçbir haklı gerekçesi olmadığını belirterek şunları ekledi:

- Yemen'e yönelik bu saldırıların kesinlikle hiçbir haklı gerekçesi yok. Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde uluslararası seyrüsefere yönelik bir tehdit yoktu. İsrail gemileri veya işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerinden başka hedef alınan yoktu, bunlar hedef alınmaya da devam edilecek.

"ABD ve İngiltere, Dünyanın Dikkatini Gazze'den Ayırmaya Çalışıyor"

Ensarullah hareketinin Siyasi Büro üyesi Huzam el-Esad, saldırı sonrası sosyal medya hesabında şu açıklamaları yaptı:

- Washington ve Londra bu düşmanca ve kötü niyetli operasyonlarla dikkatleri devam etmekte olan soykırım suçlarından başka yöne çekmeye çalışıyor. Bizim için kilit mesele olan Filistin konusunda da ilkeli tutumumuzu sürdürmeye devam edeceğiz ve ne Amerika ne de İngiltere bizi ister Kızıldeniz'de ister Arap Denizi'nde isterse de Siyonist topraklarda olsun Gazze Şeridi'ndeki halkımızı desteklemekten caydıramaz.

- Kızıl Deniz ve Arap Denizi, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza yönelik Amerikan destekli İsrail saldırganlığı durana kadar İsrail düşmanının ya da onunla bağlantılı olanların gemilerine kapalı kalacaktır.

Hizbullah'tan ABD ve İngiltere'ye Kınama

Lübnanlı Şii hareketi Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Ensarullah hareketine (Husiler) yönelik saldırılarını kınadığını ve bu eylemleri saldırganlık olarak nitelediğini açıkladı. Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "Hizbullah, ABD ve İngiltere'nin kardeş Yemen'e, onun güvenliğine, egemenliğine ve özgür halkına yönelik açık saldırganlığını güçlü bir şekilde kınıyor" dendi. Hizbullah, hava saldırılarının ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi ve bölgede gerçekleştirdiği trajedi ve katliamların tam teşekküllü ortağı olduğunu bir kez daha gösterdiğini de vurguladı.

Hamas: "Saldırının Sonuçlarından Washington ve Londra'nın Sorumlu

Hamas, İngiltere ve ABD'nin Yemen'deki operasyonunu bu ülkenin egemenliğinin ihlali olarak gördüklerini ve yaşanan gelişmenin bölge güvenliğine yönelik sonuçlarından Washington ve Londra'nın sorumlu olduğunu vurguladı. Telegram hesabından yapılan açıklamada "ABD ve İngilizlerin Yemen'e yönelik bariz saldırganlığını şiddetle kınıyoruz. Bölge güvenliğine yönelik sonuçlarından onları sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı. Hamas, kardeş Yemen'in ve onun Filistinlileri destekleyen kahraman halkının tutumuna son derece değer verdiklerinin altını çizdi.

Hamas açıklamasını şu şekilde sürdürdü: