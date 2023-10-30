ABD İsrail İçin Seferber Oldu! Doğu Akdeniz'e İkinci Uçak Gemisi Filosu Gönderildi
ABD'nin İsrail'e askeri desteği kesintisiz sürüyor. Geçen hafta Doğu Akdeniz'e gönderilen uçak gemisinin ardından önceki gün de USS Dwight Eisenhower liderliğindeki uçak gemisi filo grubunun Akdeniz'e girdiği açıklandı.
Filistin halkı kararlılıkla emperyalizme karşı savaşırken ABD, İsrail için seferber oldu.
ABD Donanması'ndan yapılan açıklamaya göre, Dwight Eisenhower isimli ikinci uçak gemisinin 28 Ekim Cumartesi günü Cebelitarık'tan geçiş yaparak, Doğu Akdeniz'e ilerlediği bildirildi.
Nükleer güçle çalışan uçak gemisinin 90 uçak taşıyabildiği bilinirken taarruz grubunda güdümlü füze destroyerleri de bulunuyor.
ABD'nin iki hafta içerisinde bölgeye ikinci uçak gemisini göndermesi İsrail'in Filistin karşısında büyük darbe almasının sebebi olarak yorumlandı.
Öte yandan ABD kaynaklarında Fransa ve İngiltere'nin de bölgeye askeri gemilerini göndereceği belirtildi.
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