ABD'nin atom bombası attığı Hiroşima'da "nükleer tehdidi" ABD ile görüşecekler

Japonya ajansı Kyodo'nun, adının açıklanmasını istemeyen ABD'li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, 19-21 Mayıs'ta Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacağı duyurulan ABD Başkanı Biden, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ve Japonya Başbakanı Kişida ile üçlü zirvede görüşecek.

Yetkili, Hiroşima'da yapılması beklenen zirvenin tarihine ilişkin net bilgi vermedi.

Diğer yandan diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, zirve, G7 Liderler Zirvesi'nin son günü olan 21 Mayıs'ta yapılabilir. Kaynaklar, Biden'ın zirvenin ardından Avustralya'ya gideceğini ifade etti.

Japon ulusal basını, Kişida'nın G7 Zirvesi'nden önce Güney Kore'ye resmi bir ziyaret düzenleyebileceğini ve Yoon'un, G7 Liderler Zirvesi'ne "gözlemci" olarak davet edilebileceğini duyurdu.

KİŞİDA İLE YOON BİR ARAYA GELMİŞTİ

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, martta Tokyo'da bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, liderler, ikili güvenlik müzakerelerinin yeniden başlatılması ve ekonomik güvenlik diyaloğunun oluşturulması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Söz konusu tehditlere karşılık Güney Kore, ABD ve Japonya arası işbirliğine yönelik Yoon, "Son derece önemli ve bu (üçlü işbirliği) aktif olarak devam etmeli." ifadesini kullanmıştı.

SEUL'ÜN JAPONYA'NIN DA DAHİL OLDUĞU ÜÇLÜ DANIŞMA GRUBU OLUŞTURMA PLANI YOK

Yonhap'ın Güney Kore Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Güney Kore, Japonya ve ABD arasında genişletilmiş caydırıcıkla ilgili üçlü nükleer danışma grubu oluşturulacağına" dair iddialara atıfta bulunularak, Seul yönetiminin üçlü danışma grubu oluşturma planı olmadığı belirtildi.

Biden'ın, Devlet Başkanı Yoon'un ABD ziyaretinde, Nükleer Danışma Grubu (NCG) kurulacağını duyurmasından günler sonra açıklama yapan yetkili, Japonya gibi ülkelerin dahil olacağı çok taraflı danışma grubu oluşturulmasına yönelik somut görüşmeler ve takvim olmadığını kaydetti.

Yetkili, "Öncelikli olarak ABD ve Güney Kore arasında ikili danışma grubu oluşturulmasına ve ikili danışmaların güçlendirilmesine odaklanacağız." dedi.

ABD BAŞKANI, NÜKLEER DANIŞMA GRUBU'NUN KURULACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Biden, 26 Nisan'da Yoon ile Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, ABD yahut müttefikleri ve ortaklarına karşı nükleer saldırı gerçekleştirmesinin "kabul edilemez" olacağını belirterek, böyle bir eylemi hangi rejim yaparsa yapsın, onun "sonunu getireceği" iddiasında bulunmuştu.

İkili savunma anlaşmalarının güçlü olduğunu anlatan Biden, KDHC'nin nükleer faaliyetleri karşısında Kore Yarımadası'nda "genişletilmiş nükleer caydırıcılık" taahhüdünde bulunduklarını belirtmişti.

Biden, bu kapsamda ülkesi ile Güney Kore arasında "Washington Deklarasyonu"nun imzalandığını ifade ederek, iki ülke arasında nükleer tehditler karşısında müzakere etmek için Nükleer Danışma Grubu'nun (NCG) kurulacağını aktarmıştı.

DÜNYADA NÜKLEER BOMBA KULLANAN TEK ÜLKE ABD

Japonya ve Güney Kore, ABD ile tam da ABD'nin atom bombası attığı Hiroşima'da nükleer savunmayı görüşecek. Dünya tarihinde atom bombasını kullanan tek ülkenin ABD olması ve bunu Japonlara karşı kullanmış olması ise, bu görüşmenin içeriğini daha dikkat çekici kıldı. Sözde Kore Demokratik Halk Cumhuriyetleri tehdidine karşı görüşen ülkeler, tarihi gerçekleri görmezden gelmeyi tercih etti. KDHC'nin füze denemeleri, Atlantik cephesini panikletirken, Çin'in ABD'nin Asya-Pasifik planlarını bozması da Atlantik cephesini çıkmaza sokuyor.