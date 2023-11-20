ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya Gitti

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Ukrayna'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna yönetimiyle görüşecek olan Austin, Kiev tren istasyonunda çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya Gitti
ABD Savunma Bakanı Ukrayna'ya Gitti

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, resmi temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Austin, sosyal medya hesabından, kendisinin Kiev tren istasyonundan çekilen fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafta, Austin'in istasyonda ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget Brink tarafından karşılandığı görüldü. Ukrayna yönetimiyle görüşmek için Kiev'e geldiğini belirten Austin, "Bugün buraya önemli bir mesajı vermek için geldim: ABD, hem şimdi hem de gelecekte Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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