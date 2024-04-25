ABD Suriye'deki üslerine takviye gönderdi

ABD ordusu, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan bölgelerdeki üslerine 40 araçtan oluşan askeri takviye yolladı.

ABD Suriye'deki üslerine takviye gönderdi
Son Güncelleme:

ABD güçlerine ait konvoy, dün gece saatlerinde Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Aralarında ABD askerlerini taşıyan Bradley tipi zırhlı araçların da bulunduğu 40 araçlık konvoy, ilk olarak Haseke'ye bağlı Rumeylan beldesindeki askeri üsse ulaştı.

Yakıt tankerleri, tıbbi malzeme ve mühimmat yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, daha sonra Haseke'nin kuzeybatısındaki Tel Beyder üssüne hareket etti.

ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Şişli'de yol çöktü, çukura düşen araçlar kurtarıldıŞişli'de yol çöktü, çukura düşen araçlar kurtarıldıYurt
# abd # suriye # PYDYPG
Çok Okunanlar
Bankalardan rekor faiz getirisi! İşte 200 bin TL'nin üç aylık getirisi
Bankalardan rekor faiz getirisi! İşte 200 bin TL'nin üç aylık getirisi
Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon
Bankalar yarışa girdi! Emeklilere 18 bin TL promosyon
Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinde neler var?
Emekliye 'refah paketi' düzenlemesinde neler var?
Emekliler dikkat! Hazırlıklar tamamlandı
Emekliler dikkat! Hazırlıklar tamamlandı
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Uyumadan bu haberi mutlaka okumalısınız!
Öne Çıkanlar Kassam Komutanı Ebu Ubeyde İran'ın İsrail'e yapığı operasyon hakkında konuştu Kassam Komutanı Ebu Ubeyde İran'ın İsrail'e yapığı operasyon hakkında konuştu Telefonunuzu şarj ederken dikkat edin! Bilgileriniz çalınmış olabilir... Telefonunuzu şarj ederken dikkat edin! Bilgileriniz çalınmış olabilir...