ABD uçakları düşüyor! Son bir ayda ikinci kez yaşandı

Avustralya’nın Tiwi Adası’nda düzenlenen Predators Run tatbikatı sırasında ABD’ye ait bir askeri uçak düştü.

ABD uçakları düşüyor! Son bir ayda ikinci kez yaşandı
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Avustralya’da düzenlenen Predators Run tatbikatında askeri uçak düştü. Avustralya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’ye ait olduğu belirtilen V-22 Osprey askeri uçağının bugün tatbikat sırasında düştüğü doğrulanırken, uçakta 20 ABD savuma personelinin olduğu kaydedildi. Avustralya kıtasının kuzeyindeki Tiwi Adası’na düşen V-22 Osprey’deki personelden birinin durumunun kritik olduğu bildirildi. Bakanlık:

- Bu aşamada tek odak noktamız olaya en erken şekilde müdahale ederek kazaya karışan personelin güvenliğini sağlamak.


Pasifik Okyanusu’ndaki önemli müttefikler ABD ve Avustralya, bölgedeki Çin tehdidine karşı son yıllarda askeri işbirliğini artırarak güçlendirmeyi amaçlarken, geçen ay Avustralya’nın Queensland eyaletinde gerçekleştirilen Avustralya ve ABD’nin yanı sıra Japonya, Fransa, Almanya ve Güney Kore'den askeri birliklerin de yer aldığı "Talisman Sabre" tatbikatı sırasında Avustralya’ya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker yaşamını yitirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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