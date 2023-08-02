ABD ve Fransa'ya büyük darbe! Burkina Faso uranyum ihracatını yasakladı

Nijer'in ardından bir ülke daha Fransa'ya uranyum ihracatını askıya aldı.

Nijer'in güneybatı komşusu Burkina Faso, Fransa ve ABD'ye uranyum ihracatını durdurdu.

Açıklamayı Burkina Faso Devlet Başkanı İbrahim Traore yaptı.

İbrahim Traore, Nijer'deki Geçiş Hükümetine ilk destek açıklaması yapan liderlerin başında geliyor.

Traore, Nijer'e yapılacak bir askeri müdahaleyi kendi ülkesine yapılmış sayacağını açıklamıştı.

Antiemperyalist açıklamaları ile gündeme gelen 35 yaşındaki Burkina Faso Başkanı'nın Rusya-Afrika zirvesindeki açıklamaları da gündeme gelmişti.

Afrikalı Devrimci, St. Petersburg'da yaptığı konuşmada "Kaynak zengini Afrika neden dünyanın en yoksul bölgesi olmaya devam ediyor" diye sordu ve Afrikalı devlet başkanlarının emperyalistlerin elindeki kuklalar gibi davranmamaları gerektiğini söyledi.

İbrahim Traore konuşmasını, Ernesto Che Guevara’nın “Vatan ya da ölüm!” sözleriyle bitirdi.