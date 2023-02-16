ABD'de kimysal felaket: "Mantar bulutunu hala görüyoruz"

ABD'nin Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazanın üzerinden iki hafta geçmesine rağmen olayın yaşandığı kasaba sakinleri, bölgeyi etkisi altına almaya devam eden duman bulutu, kalıcı hale gelen koku ve içme suyunun güvenliği gibi birçok konuda yetkililerden şeffaflık bekliyor.

Doğu Filistin kasabasındaki bir spor salonunda toplanan yüzlerce kişi, "kimyasal felaket"e ilişkin endişelerini dile getirerek yetkililerden daha fazla bilgi vermelerini istedi.

Birçok kasaba sakini, sorularına verilen cevapların kendilerini tatmin etmediğini belirtirken "güvenlik kaygıları" nedeniyle toplantıya katılmayan tren şirketi yetkilileri Norfolk Southern'ı sert bir dille eleştirdi.

Kaza mahallinden birkaç kilometre mesafede yaşadığını söyleyen Danielle Deal, "Sadece sorduğumuz soruların etrafında dans ettiler. Norfolk burada olmalıydı." ifadesini kullandı.

İki çocuğu ile evden ayrılarak 21 kilometre mesafedeki annesine yerleştirdiğini aktaran Deal, "Hala mantar bulutunu açıkça ve gün gibi görebiliyoruz." dedi.

Demir yolu çalışanı Kathy Dyke, "Neden sus pus oluyorlar? Onlar bizi desteklemek ve sorularımızı cevaplamak için burada değiller. Üç gün boyunca trende ne olduğunu bile bilmiyorduk." diye konuştu.

Dyke, üç torununun gelecekte yaşayabilecekleri sağlık sorunlarına ilişkin endişelerin kafasını meşgul ettiğini söyledi.

Tartışmalara ilişkin açıklama yapan Ohio Başsavcısı Dave Yost da Norfolk Southern'e karşı yasal işlem başlatmayı düşündüklerini bildirdi.

Yost, "Doğu Filistin ve çevresini etkisi altına alan hava kirliliği, doğal kaynaklara ve çevreye zarar vererek rahatsızlığa yol açmıştır." açıklamasında bulundu.

Öte yandan bilgi kirliliğinden dert yanan yerel ve federal yetkililer, hava numunelerinde, endişe oluşturacak düzeyde bir kirliliğe rastlanmadığı görüşünü taşıyor.

Yetkililer, Ohio nehrine ulaşan kimyasalların içme suyuna karışmasını engellemek için önlem almaya devam ettiklerini belirtiyor.

OHİO'DA KİMYASAL FELAKET MUAMMASI

ABD'nin Ohio eyaletinin Doğu Filistin kasabası yakınlarındaki demir yolunda 3 Şubat'ta meydana gelen çevre felaketinde, kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun raydan çıkmasının ardından patlamalar olmuştu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verilmişti.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük, halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı. New York Post gazetesi de trenin taşıdığı zehirli kimyasalların miktarının açıklananın çok üzerinde olduğunu yazmıştı.

Ohio Valisi Mike DeWine'ın olaya ilişkin basın açıklamasını takip eden muhabirin polis tarafından gözaltına alınması, "kimyasal felaket" muammasına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirmişti.