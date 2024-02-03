ABD'de polis bir evin garajında eski nükleer füze buldu

ABD'de Washington eyalet polisi gelen şikayet üzerine bir evin garajında eski ve paslı nükleer füze buldu.

ABD'de polis bir evin garajında eski nükleer füze buldu

BBC'nin haberine göre, Ohio'daki ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Müzesi'nin, sıra dışı bir bağış teklifini bildirmek için Bellevue şehri polisini araması üzerine harekete geçildi.

Bunun üzerine füzeyi müzeye bağış yapmak isteyen kişinin evine bomba imha ekibi gönderen polis, atıl durumdaki roketin nükleer füze olduğunu söyledi.

Polis, bulunan cihazın eski adı MB-1 olan Douglas AIR-2 Genie tipi, nükleer savaş başlığı taşımak üzere tasarlanmış, havadan havaya güdümsüz bir roket olduğunu belirtti.

Polis, herhangi bir savaş başlığı takılı olmadığı için füzenin tehlike arz etmediğini aktardı.

Füzenin sahibi, polise roketi ölen bir komşusundan aldığını söyledi.

Seattle Times'a göre roket, Soğuk Savaş sırasında ABD ve Kanada tarafından kullanıldı.

İlk ve tek ateşlenmesi 1957'de gerçekleştirilen roketin üretimi 1962'de sona erdi.

# abd
Çok Okunanlar
Emeklilerin fark ödemeleri için tarih verildi!
Emeklilerin fark ödemeleri için tarih verildi!
Hakkari'de şiddetli deprem
Hakkari'de şiddetli deprem
Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası altın fiyatlarında son durum!
Hafize Gaye Erkan’ın istifası sonrası altın fiyatlarında son durum!
Abdullah Öcalan'ı öven video paylaştılar
Abdullah Öcalan'ı öven video paylaştılar
Benzin ve motorin güncel fiyatları! 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
Benzin ve motorin güncel fiyatları! 3 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları...
Öne Çıkanlar MİT, Mossad'ın ayarlarıyla oynadı! - Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz MİT, Mossad'ın ayarlarıyla oynadı! - Gün Doğdu - Deniz Çağlayan Cengiz Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat... Uzmanlar uyarıyor! Grip sonrası viral zatürreye dikkat...