ABD'de Salmonella salgını: 6 kişi hastaneye kaldırıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ABD'nin Kuzey eyaletlerinde ilk tespitlere göre 16 kişinin hastalandığı ve 6 kişisinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Hastaların ortak noktalarının yedikleri kıyma neticesinde hastalandıkları belirtildi.

Kuzey eyaletlerinde görülen Salmonella salgınında CDC, toplamda 16 vakanın New York, New Jersey, Connecticut ve Massachusetts eyaletlerinde tespit edildiğini kaydetti.

Salgının nedenin kıyma olduğu belirlendi. Ancak buna rağmen kıymalar için bir geri toplama çağrısı yapılmadı. Hasta sayısının daha yüksek olabileceği ve soruşturmanın devam ettiğini belirten kurum salgının başka eyaletlerde de görülebileceğini ifade etti.

SALMONELLA BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella'nın belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Vakaların çoğunda birkaç günde belirtiler ortadan kalkarken, özellikle küçük yaşta ve bağışıklık sistemi zayıf olanların zaman zaman hastaneye kaldırılması gerekebiliyor.